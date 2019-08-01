Роскомнадзор собрался изменить закон для ответа на решение Ofcom по RT

Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для «зеркального» ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ. Меры будут предприняты в связи со штрафом британского медиарегулятора Ofcom, наложенным на Russia Today.

«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа «зеркальности» в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок – приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Указывается, что уже открыт канал для консультаций с британским медиарегулятором.

Напомним, в пятницу Ofcom оштрафовал Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (почти 250 тыс. долларов). Причиной назывались «серьезные нарушения правил вещания» – RT якобы «нарушил принцип беспристрастности». Телеканал RT выразил возмущение, подчеркнув, что штраф назначен без решения суда.

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, за что именно британские власти оштрафовали телеканал.

В МИД заявили, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британских властей против RT.