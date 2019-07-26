Москва предупредила британские СМИ о последствиях штрафа RT

Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британских властей против RT, сообщили в МИД.

«Напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Там обратили внимание на то, что британский регулятор Ofcom оштрафовал RT без решения суда, который должен был установить правомерность претензий к телеканалу.

«Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как «RT» медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности», – отмечается в сообщении.

Российское дипведомство напомнило, что британские СМИ регулярно в репортажах искажают факты и подменяют понятия, однако Ofcom не реагирует на это.

«Так, 15 июля полиция Италии опубликовала новость о задержании итальянских экстремистов. В оригинальном коммюнике говорится, что «штаб-квартира в Турине вела наблюдение за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались на Донбассе против сторонников независимости». Несмотря на то, что 16 июля текст был скорректирован («в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасса»), западные новостные агентства, включая британские Reuters, The Guardian, BBC растиражировали новость, как задержание радикалов, участвовавших в боевых действиях «на стороне пророссийских сепаратистов», – привели пример в МИД.

В пятницу Ofcom оштрафовал Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (почти 250 тыс. долларов) за «серьезные нарушения правил вещания». Телеканал RT выразил возмущение, подчеркнув, что крупный штраф назначен без соответствующего решения суда.

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, за что именно британские власти оштрафовали телеканал.