Симоньян объяснила, за что Британия оштрафовала RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, за что британский медиарегулятор Ofcom «влепил гигантский штраф» телеканалу Russia Today.

«Британский медиарегулятор Ofcom влепил нам гигантский штраф – 200 тыс. фунтов стерлингов. Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию», – написала она в своем Telegram-канале.

«А вот за что штрафуют нас:

1. В сюжете о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина», который организовал львовский департамент образования, мы «не представили альтернативной точки зрения» – украинских властей.

2. Мы дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии.

3. Наш ведущий в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии».

Ранее в пятницу Ofcom оштрафовал Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (почти 250 тыс. долларов) за «серьезные нарушения правил вещания». Телеканал RT выразил возмущение, подчеркнув, что крупный штраф назначен без соответствующего решения суда.

Москва ранее заявляла, что британская сторона проводит политически мотивированную дискриминацию российских СМИ. Британским СМИ в России посоветовали «быть готовыми столкнуться с последствиями действий» Лондона.

Между тем RT продолжает набирать популярность в мире. Накануне телеканал похвастался 9 млрд просмотров на YouTube.