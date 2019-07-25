Симоньян похвасталась девятью миллиардами просмотров у RT на YouTube

Главный редактор телеканала Russia Today и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян обратилась к тем, кто пытается «закрыть и заткнуть» RT.

«А сейчас новость специально для тех, кто пытается нас закрыть, заткнуть, выпороть, четвертовать, обвинить в убийстве Кеннеди и посыпать дустом. У нас 9 МИЛЛИАРДОВ просмотров на YouTube», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Мой отец тут ввернул бы свою знаменитую присказку, заканчивающуюся словами «а мы крепчаем». Но мне такое запрещает наша пресс-служба. Поэтому просто – хэв э грейт дэй (англ. «have a great day» – «хорошего дня»)», – добавила она.

В начале июля МИД Британии отказал RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы, обвинив их в распространении дезинформации. Глава МИД Британии Джереми Хант, накануне, 24 июля, подавший в отставку, заявлял, что RT и Sputnik – «не свободные СМИ, а рупоры российского государства».

Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что «ни одного примера» дезинформации Лондон не привел. Посольство России в Великобритании в свою очередь заявило, что британская сторона проводит политически мотивированную дискриминацию российских СМИ. Британским СМИ в России посоветовали «быть готовыми столкнуться с последствиями действий» Лондона.