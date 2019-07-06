Лондон отказал Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Британский МИД отказал агентству Sputnik в аккредитации на так называемую Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании, сообщила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

«Нашему Sputnik’у тоже отказали в участии в конференции по свободе слова. Фридом оф спич май эсс», – сообщила она в Telegram.

Корреспондент Sputnik Дэниел Рид сообщил, что Лондон не объяснил ему причин отказа. Он подчеркнул, что предоставил британской стороне все необходимые для аккредитации документы. Рид связывает отказ с тем, что «работает на российский новостной сайт», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».