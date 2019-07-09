МИД Британии назвал причину недопуска RT и Sputnik на конференцию по свободе прессы

МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы якобы из-за распространяемой ими дезинформации.

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. При том, что удовлетворить все запросы об аккредитации невозможно, конференцию посетят журналисты со всего мира, в том числе и из России», – сказала представительница МИД Великобритании газете Guardian, передает ТАСС.

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы из-за отсутствия свободных мест, позже аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.