Симоньян сыронизировала по поводу разъяснений МИД Британии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление МИД Британии об отказе в аккредитации сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне якобы «из-за распространяемой ими дезинформации».

«Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели. Зато мы можем напомнить, как этот самый британский МИД стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Кроме того, она напомнила, как «Би-би-си пытались найти «русский след» – хоть какой-нибудь, хоть завалящий на протестах «желтых жилетов» в Париже».

Ранее МИД Британии объяснил причину отказа RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, отметив их активную роль в распространении дезинформации.