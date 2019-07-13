Москва обвинила Британию в дискриминации российских СМИ

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление главы британского МИДа Джереми Ханта о том, что RT и Sputnik – «не свободные СМИ, а рупоры российского государства».

В ходе так называемой Глобальной конференции по свободе СМИ Хант «полностью поддержал недопуск на мероприятие» RT и Sputnik. Посольство считает «прискорбным», что Хант не «отмежевался от ошибки подчиненных».

В сообщении на сайте посольства говорится, что логику Лондона «трудно понять» – в конференции участвовали российские СМИ, которые работают в самой России, но не RT, работающий в Великобритании по британской лицензии.

Москва напомнила, что для решения спорных вопросов в Великобритании есть формально независимый от правительства регулятор Ofcom и суды, причем Высокий суд Лондона счел спорными претензии Ofcom к RT. Однако против RT уже действуют санкции, а британская сторона не подкрепляет их какими-либо доказательствами.

Действия Лондона подтверждают, что британская сторона проводит «политически мотивированную дискриминацию российских СМИ», заявили дипломаты.

Британским СМИ в России посоветовали «быть готовыми столкнуться с последствиями действий» Лондона.