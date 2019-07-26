Британия наложила крупный штраф на RT

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (почти 250 тыс. долларов) за серьезные нарушения правил вещания. Телеканал RT выразил возмущение, подчеркнув, что крупный штраф назначен без соответствующего решения суда.

«Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT», – говорится в заявлении телеканала.

RT также указывает, что сумма значительно выше штрафов, наложенных на другие средства массовой информации за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию. В RT напомнили, что британский медиарегулятор субъективно обвиняет телеканал в «недостаточной беспристрастности».

В начале июля МИД Британии отказал RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы, обвинив их в распространении дезинформации. В британском внешнеполитическом ведомстве утверждали, что RT и Sputnik – «не свободные СМИ, а рупоры российского государства».

Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что «ни одного примера» дезинформации Лондон не привел. Москва заявляла, что британская сторона проводит политически мотивированную дискриминацию российских СМИ. Британским СМИ в России посоветовали «быть готовыми столкнуться с последствиями действий» Лондона.

Между тем RT продолжает набирать популярность в мире. Накануне телеканал похвастался 9 млрд просмотров на YouTube.