Авиаэксперт усомнился в естественной смерти второго разоблачителя Boeing

Tекст: Татьяна Косолапова

Американские СМИ сообщили о внезапной смерти бывшего аудитора качества компании Spirit AeroSystems Джошуа Дина, который один из первых заявлял о нарушениях при производстве Boeing 737 Max. Уточняется, что мужчина не жаловался на здоровье, однако две недели назад его госпитализировали с проблемами с дыханием, и он скончался.



«То, что ключевые свидетели по делу в отношении Boeing исчезают, это, конечно, выгодно корпорации. Но почему они исчезают и, как говорится, приложил ли к этому кто-то руку или нет, мы знать не можем. Если следственные органы США захотят разобраться в этом деле, то все ответы найдут. Если не захотят, значит не найдут», – говорит Гусаров.

Он подчеркивает, что всему миру в данной ситуации, к большому сожалению, остается только принять то, что сообщат следственные органы по завершению расследования, и не более того.

«Что касается конкретно этого случая, то здесь я не знаю, было ли какое-то вмешательство со стороны Boeing. Может быть это действительно совпадение, и он умер по естественным причинам. А вот что касается гибели предыдущего свидетеля по этому же делу, который был обнаружен застреленным на парковке в своем автомобиле, то это, на мой взгляд, очень странная смерть. Даже если мы предположим, что это самоубийство, то это очень странный способ уйти из жизни, странные и место, и время. Он же сначала начал говорить, а потом по какой-то причине решил лишить себя жизни накануне подачи свидетельских показаний. Вот эта гибель действительно очень странная и наводит на разные нехорошие мысли и подозрения», – заключил Гусаров.

В середине марта стало известно, что бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт дал показания о проблемах со сборкой самолетов и спустя несколько дней был найден мертвым в своем автомобиле. Уточняется, что смерть наступила в результате ранения, которое Барнетт якобы нанес себе сам.