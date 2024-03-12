Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

DM: Разоблачивший проблемы Boeing бывший инженер найден мертвым в США

Tекст: Ольга Никитина

Тело 62-летнего Барнетта, проработавшего в Boeing на протяжении 32 лет и вышедшего в отставку в 2017 году, нашли в его авто возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители считают, что причиной его смерти стала рана, которую Барнетт якобы «сам нанес себе», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

Бывший инженер на прошлой неделе дал показания по делу в отношении Boeing, судебный процесс продолжается.

Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что при производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner сотрудники устанавливали на них «второсортные детали». Некоторые из его утверждений были подтверждены в результате проверки, проведенной Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году.

О дефектах в самолетах Boeing 787 Dreamliner сообщалось в 2020-м и 2021-м годах. Компании тогда пришлось приостановить поставки 787 Dreamliner на общую сумму около 25 млрд долларов.