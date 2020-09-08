У Boeing 787 Dreamline выявили новый дефект

В самолетах Boeing 787 Dreamline выявили еще один производственный дефект, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию аэрокосмической корпорации Boeing.

По ее данным, выявленная проблема вынудила корпорацию в августе поставить заказчикам всего четыре таких лайнера вместо запланированных десяти. Речь идет о горизонтальном хвостовом стабилизаторе, проблема при сборке которого «была выявлена ранее в этом году» и затрагивает те самолеты, которые еще не были введены в эксплуатацию, передает ТАСС.

«Мы устраняем проблему на самолетах, которые еще не были поставлены. Проводится анализ с целью понять, потребуется ли принимать меры в отношении самолетов, находящихся в эксплуатации», – пояснили в Boeing.

В конце августа СМИ информировали о выявлении дефектов на стыках секций фюзеляжей восьми самолетов 787 Dreamliner.

В июне норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на 92 самолета Boeing 737 MAX и пять Boeing 787 Dreamliner. Авиаперевозчик также потребовал от американского концерна компенсацию за приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и неисправности в двигателе Boeing 787.

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