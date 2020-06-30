Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

Норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на 92 самолета Boeing 737 MAX и пять Boeing 787 Dreamliner. Авиаперевозчик также потребовал от американского концерна компенсацию за приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и неисправности в двигателе Boeing 787.

«Norwegian подала в суд иск, требуя от американского производителя самолетов вернуть предоплату за летательные аппараты и компенсировать потери, понесенные в результате вывода 737 MAX из эксплуатации и проблем с двигателями 787», – приводит заявление компании ТАСС.

По данным Reuters, Norwegian Air расторгла и так называемые сервисные соглашения GoldCare, связанные с означенными моделями самолетов.

Напомним, авиаконцерн Boeing переживает продолжительный кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

В воскресенье Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило авиаконцерну Boeing возобновить летные испытания самолетов 737 MAX. В понедельник Boeing возобновил испытательные полеты самолета модели 737 MAX.

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