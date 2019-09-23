Семья летчика-героя Юсупова отказалась переезжать в подаренную квартиру

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил летчику «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову, который посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле, новую квартиру, однако его семья отказалась переезжать.

«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», – передает слова Юсупова Ura.ru.

Семья Юсуповых проживает в городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга. Дом – обычная хрущевка. Что делать с подаренным жильем, супруги пока не решили.

Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний» в субботу, передает РИА «Новости».

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», – сказал губернатор.

Членам экипажа вручили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Квартиры находятся в одном подъезде, но на разных этажах. Жилье уже с мебелью и бытовой техникой.

«Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание», – сказал на вручении Юсупов.

Кроме того, в понедельник командира самолета наградили орденом мусульман России «За заслуги».

«Критически важно воспитать в молодом поколении чувства ответственности за себя, свою семью, свой род, свою нацию, регион и в целом за страну. Несколько недель назад всенародную любовь и искреннее восхищение наших сограждан заслуженно завоевал капитан гражданской авиации Дамир Юсупов. Мусульмане испытали неподдельную гордость за него как за практикующего, регулярно посещающего мечеть единоверца. Нами принято решение наградить его орденом мусульман России «За заслуги», – сказал глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин.

Он также выразил надежду, что пример Юсупова поможет понять молодым мусульманам «очевидную вещь».

«Для того чтобы укрепить дело ислама, укрепить свою умму, недостаточно только лишь проводить много времени в мечети и ждать милости от Аллаха. Необходимо упорно трудиться и идти вперед и в реалиях земной жизни быть профессионалом своего дела, чувствовать свою ответственность за окружающий нас мир и землю, на которой Аллах поставил человека наместником и распорядителем», – сказал муфтий.

Накануне сообщалось, что Юсупов вернулся к полетам.

15 августа он посадил самолет на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, после чего началось возгорание силовых установок.

Пилотам было присвоено звание Героев России.

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