Джонсон отказался комментировать выделение бюджетных денег подруге

Премьер Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать публикации британских СМИ, в которых заявляется о выделении им его подруге, предпринимателю из США Дженифер Акури около 126 тыс. фунтов (155 тыс. долларов) в качестве грантов на развитие бизнеса.

По данным британского телеканала Sky News, журналисты из премьерского пула на борту самолета по пути в Нью-Йорк шесть раз спросили его об отношениях с бывшей фотомоделью Акури. Каждый раз он отказывался говорить об этом, передает ТАСС.

Джонсон на момент предъявляемых ему обвинений был мэром Лондона (2008-2016 годы). 22 сентября газета Sunday Times писала, что компании предпринимателя в области технологий Акури получили в 2013-2014 годах несколько грантов от Британии и организации, которую Джонсон курировал как мэр Лондона.

Деньги выделялись как поддержка иностранных бизнесменов, которые начинали или уже вели деятельность в Британии.

Также, как утверждают СМИ, под давлением Джонсона Акури была включена в три поездки британских деловых делегаций, которые организовывались по линии мэрии Лондона. В том числе она посещала Малайзию, Израиль и США. Источники СМИ говорили, что компании Акури не подходили под условия для вхождения в делегацию.

Лейбористская партия призывает провести расследование в связи с публикацией этих сведений, выяснив, на самом ли деле имело место нецелевое использование бюджетных средств.

Напомним, Джонсона в последнее время критикуют в Британии за его планы вывести страну из ЕС без соглашения.

Недавно он сравнил Британию с героем киновселенной Marvel Халком, так как она разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу.