Драчев назвал условия восстановления СБР в IBU

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не существует зависимости вопроса с восстановлением организации в Международном союзе биатлонистов (IBU) от того, что происходит с РУСАДА и WADA.

«Мы следим за ситуацией с WADA и РУСАДА, каждый день получаем информацию. Но все равно мы должны выполнять ту работу, которую вели изначально. Понятно, что проблемы с WADA не только у РУСАДА. Тут еще и Министерство спорта России надо подключать. Но восстановление СБР – это наш вопрос, мы им занимаемся. Глобальными вопросами, которые не от нас зависят, мы заниматься не можем. Мы готовы работать в рамках своих полномочий и своей компетенции. Но я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдет худшее, мы и к этому должны быть готовы», – передает РИА «Новости» слова Драчева.

Тем временем на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что чемпионки Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова и Анна Чичерова, а также еще 12 российских легкоатлетов находятся под расследованием, связанным с перепроверкой базы данных московской антидопинговой лаборатории, из-за этого им отказано в получении нейтрального статуса.



По словам Драчева представители СБР приедут на конгресс IBU с предложением внести в повестку вопрос восстановления российской организации.

«Надеемся, что исполком IBU в пятницу будет обсуждать внесение в повестку конгресса вопрос восстановления СБР. Мы в любом случае приедем на конгресс с предложением обсудить вопрос нашего восстановления. Независимо от того, примет ли исполком решение ставить наш вопрос в повестку конгресса. Пока этот вопрос в повестку не внесен», – сказал Драчев.

«Судя по тому, что руководство IBU заявило 30 августа, оно не хотело бы вносить этот вопрос в повестку конгресса, но мы сегодня на заседании рабочей группы обсудили и это. Я уверен, что наша встреча разъяснит руководству IBU нашу позицию по тем пунктам дорожной карты, которые считались недостаточно выполненными. И в этом случае, надеюсь, на конгрессе будет поставлен вопрос о восстановлении СБР», – добавил он.

В декабре австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти членов команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов.

Подозрения основаны на переписке бывшего главы Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш.

Позже выяснилось, что австрийская сторона не обнаружила доказательств вины российских спортсменов, а IBU отказался вводить санкции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем на этот раз провинились российские биатлонисты.

Напомним, в пятницу Драчев сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД