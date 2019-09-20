Австрийская прокуратура отказалась от претензий к российским биатлонистам

Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Драчев заявил во время летнего чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском, что в число спортсменов, обвинения с которых были сняты, попали Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», – передает ТАСС слова главы СБР.

Напомним, в декабре австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти членов команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов.

Подозрения основаны на переписке бывшего главы Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш.

Позже выяснилось, что австрийская сторона не обнаружила доказательств вины российских спортсменов, а IBU отказался вводить санкции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем на этот раз провинились российские биатлонисты.