IBU отказался вводить санкции в отношении российских биатлонистов

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не стал применять санкции к пяти российским биатлонистам, которых полиция Австрии подозревает в нарушении антидопинговых правил.

«IBU сосредоточен на сотрудничестве с руководством Союза биатлонистов России (СБР) для выполнения критериев, которые помогут СБР обрести более надежную антидопинговую систему», – сообщила пресс-служба IBU, передает ТАСС.

Данное решение обосновано тем, что полицейские до сих пор не предоставили дополнительных сведений по этому делу.

Напомним, по словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, австрийской прокуратурой не представлено никаких доказательств вины российских биатлонистов.

При этом шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон, известный как главный борец с допингом, заявил об уверенности в том, что у австрийской полиции и Международного союза биатлонистов достаточно доказательств для отстранения российских спортсменов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за обвинениями в адрес российских биатлонистов.