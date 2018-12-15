Борец с допингом в биатлоне призвал отстранить россиян от соревнований

Один из главных борцов с допингом в биатлоне шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон заявил об уверенности в том, что у австрийской полиции и Международного союза биатлонистов достаточно доказательств для отстранения российских спортсменов.

Он выразил надежду, что «полиция Австрии всерьез займётся делом сборной России», пишет «Чемпионат».

По его словам, любой «настоящий спортсмен» знает, что «попавшимся на ЭПО» нет места в спорте, а «тот же Логинов уже был наказан за использование допинга».

Самуэльссон заявил, что для IBU было бы правильным решением отстранить ряд российских спортсменов от участия в соревнованиях.

«Я уверен, что у них есть для этого достаточно доказательств. Просто так они этого бы не делали», – сказал он, пояснив, что россиян «дисквалифицируют не навсегда, а на время расследования».

Самуэльссон считает, что россиянам нельзя позволить «соревноваться с чистыми атлетами, пока не доказана их невиновность».

При этом он выразил готовность пожать руки российским биатлонистам, если окажется с ними на подиуме.

Самуэльссон завоевал на Олимпиаде-2018 золото в эстафете и серебро в индивидуальной гонке.

Напомним, по словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, австрийской прокуратурой не представлено никаких доказательств вины российских биатлонистов.