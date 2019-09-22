Эксперт: Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумение

«Либо муфтия неправильно проинформировали, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Юрий Московский, комментируя слова председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, в Москве проживает 3-4 млн мусульман.

«Эти цифры вызывают очень большие сомнения. Можно посмотреть данные переписи населения по Москве за 2010 год. Там к народам, традиционно исповедующим ислам, отнесено около 400 тысяч человек. Потому слова о 4 млн мусульман – а это примерно четверть населения города – вызывают недоумение и даже смех», – сказал председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

«Возможно кто-то забыл поставить запятую, там где надо? То есть, не 4 млн мусульман, а 0,4 млн? И это не значит, что каждый из них исповедует ислам. Мы ведь знаем случаи, когда человек называет себя мусульманином, а сам ест свинину, пьет вино и даже водку, нарушает всевозможные запреты, включая внебрачные половые связи и ведет себя как обычный житель мегаполиса», – отметил Московский.

«За последние 10 лет миграционная ситуация резко не могла измениться. И даже если представить, что перепись 2010 года в два раза кого-то не учла – то мы получим 800 тысяч. То есть меньше миллиона человек, а не 3-4, как говорит муфтий», – подчеркнул эксперт, добавив, что даже с учетом мигрантов из стран Средней Азии такого количества мусульман в Москве не наберется.

По его словам, жесткость российского законодательства и принятых властями мер привела к снижению числа мигрантов в столице, особенно нелегальных.

«Если говорить об иностранных рабочих из среднеазиатских государств – 10 лет назад их было намного больше, чем сейчас. Это даже визуально заметно. И хочу напомнить, что для 3 млн граждан среднеазиатских стран и вовсе был закрыт въезд в Россию. Для некоторых из них потом провели миграционную амнистию, но их число незначительно», – продолжил собеседник.

«Сейчас в Москве единовременно находится около 700-800 тысяч иностранных рабочих, включая выходцев из Украины, Белоруссии и так далее. Вместе с туристами – чуть более 1 млн иностранцев. Потому здесь есть три варианта: либо муфтия неправильно проинформировали, либо он что-то неправильно понял, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей», – предположил Московский.

Он также скептически оценил словам Равиля Гайнутдина о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков якобы обещал построить в столице 11 мечетей.

«Юрий Михайлович возможно и обещал построить 11 мечетей. Но я хочу напомнить, что Лужкова в свое время уволили в связи с «утратой доверия». Я не могу доверять этой информации, пока ее сам Лужков не подтвердит», – подчеркнул Московский.

Потому реальной необходимости в строительстве такого количества мечетей нет, считает эксперт.

«Ради интереса – сходите в московскую соборную мечеть. Там даже в пятницу немноголюдно. Только в праздничные дни», – заключил Московский.

Ранее председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, со ссылкой на руководство Москвы, заявил, что в столице 3–4 млн жителей исповедуют ислам.

«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тыс. мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города - как постоянных, так и временных - исповедуют ислам», – сказал Гайнутдин в интервью изданию «Известия».

Он также добавил, что в России необходимо построить около 50–60 мечетей, чтобы вместить стремительно растущее мусульманское население страны.

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