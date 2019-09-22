Эксперт: Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумение

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Российская армия освоила новый вид наступления

Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений «Центр-2019»Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке. Подробности...
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Украинские чиновники издеваются над Зеленским

Украинские чиновники испытывают президента страны на прочностьФото: Игорь Маслов/РИА Новости
Получив невиданную на Украине власть, новый президент страны Владимир Зеленский не добился уважения собственных подчиненных. По крайней мере, такой вывод можно сделать из анекдотической ситуации вокруг так называемой формулы Штайнмайера. Кто и почему в Киеве отказывается исполнять указания главы украинского государства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...

Иностранным браконьерам мало не покажется

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История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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              Эксперт: Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумение

                 22 сентября 2019, 14:01
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Либо муфтия неправильно проинформировали, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Юрий Московский, комментируя слова председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, в Москве проживает 3-4 млн мусульман.

              «Эти цифры вызывают очень большие сомнения. Можно посмотреть данные переписи населения по Москве за 2010 год. Там к народам, традиционно исповедующим ислам, отнесено около 400 тысяч человек. Потому слова о 4 млн мусульман – а это примерно четверть населения города – вызывают недоумение и даже смех», – сказал председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

              «Возможно кто-то забыл поставить запятую, там где надо? То есть, не 4 млн мусульман, а 0,4 млн? И это не значит, что каждый из них исповедует ислам. Мы ведь знаем случаи, когда человек называет себя мусульманином, а сам ест свинину, пьет вино и даже водку, нарушает всевозможные запреты, включая внебрачные половые связи и ведет себя как обычный житель мегаполиса», – отметил Московский. 

              «За последние 10 лет миграционная ситуация резко не могла измениться. И даже если представить, что перепись 2010 года в два раза кого-то не учла – то мы получим 800 тысяч. То есть меньше миллиона человек, а не 3-4, как говорит муфтий», – подчеркнул эксперт, добавив, что даже с учетом мигрантов из стран Средней Азии такого количества мусульман в Москве не наберется.

              По его словам, жесткость российского законодательства и принятых властями мер привела к снижению числа мигрантов в столице, особенно нелегальных.

              «Если говорить об иностранных рабочих из среднеазиатских государств – 10 лет назад их было намного больше, чем сейчас. Это даже визуально заметно. И хочу напомнить, что для 3 млн граждан среднеазиатских стран и вовсе был закрыт въезд в Россию. Для некоторых из них потом провели миграционную амнистию, но их число незначительно», – продолжил собеседник.

              «Сейчас в Москве единовременно находится около 700-800 тысяч иностранных рабочих, включая выходцев из Украины, Белоруссии и так далее. Вместе с туристами – чуть более 1 млн иностранцев. Потому здесь есть три варианта: либо муфтия неправильно проинформировали, либо он что-то неправильно понял, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей», – предположил Московский.

              Он также скептически оценил словам Равиля Гайнутдина о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков якобы обещал построить в столице 11 мечетей.

              «Юрий Михайлович возможно и обещал построить 11 мечетей. Но я хочу напомнить, что Лужкова в свое время уволили в связи с «утратой доверия». Я не могу доверять этой информации, пока ее сам Лужков не подтвердит», – подчеркнул Московский.

              Потому реальной необходимости в строительстве такого количества мечетей нет, считает эксперт.

              «Ради интереса – сходите в московскую соборную мечеть. Там даже в пятницу немноголюдно. Только в праздничные дни», – заключил Московский.

              Ранее председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, со ссылкой на руководство Москвы, заявил, что в столице 3–4 млн жителей исповедуют ислам.

              «В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тыс. мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города - как постоянных, так и временных - исповедуют ислам», – сказал Гайнутдин в интервью изданию «Известия».

              Он также добавил, что в России необходимо построить около 50–60 мечетей, чтобы вместить стремительно растущее мусульманское население страны.

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