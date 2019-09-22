Реакция Дзюбы на отмененный гол превратилась в мем

В Сети появилось много шуток и мемов, основанных на реакции футболиста «Зенита» Артема Дзюбы на отмененный гол в матче с казанским «Рубином».

Дзюба забил гол при счете 5:0 в пользу «Зенита», однако судья после видеопросмотра решил отменить взятие ворот. В этот момент на лице футболиста петербургского клуба и сборной России застыло выражение полного разочарования. Видео доступно на сайте «МатчТВ».

Видео с реакцией Артема Дзюбы превратилось в мем.

Так, сборная России в Twitter подшутила над ним, написав «Твое лицо, когда до сбора российской команды еще целых 16 дней».

Сам Дзюба в своем Instagram тоже посмеялся над этим видео, подписав его «Боль. Разочарование. Несправедливость» - и снабдив подпись несколькими смеющимися смайлами.

В Twitter «Тень Черчесова» видео снабдили подписью «Жизнь – это матч Зенита с Рубином, а ты в ней – Дзюба».

Жизнь это матч Зенита с Рубином, а ты в ней - Дзюба pic.twitter.com/hi39fD2n9Z — ТеньЧерчесова (@ak9shadow) September 21, 2019

Добавим, что после матча нападающий призвал создать петицию за то, чтобы гол все-таки засчитали.