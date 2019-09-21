Названы версии жестокого убийства многодетной матери в Рыбинске

В Рыбинске была жестоко убита многодетная 35-летняя женщина. Родные и друзья погибшей заявляют, что ее мог «наказать» некий мужчина после конфликта в клубе.

Женщина была убита в ночь на 15 сентября. Изуродованный труп обнаружил ее сын под мостом через реку Черемуха, передает РЕН ТВ.

По некоторым данным, в ту ночь погибшая возвращалась домой из клуба, где проводила вечер с сестрой. Известно, что в заведении между ней и неизвестным мужчиной произошел конфликт, передает портал progorod76.ru.

Не исключается, что незнакомец мог отомстить многодетной матери.

Родные и друзья женщины обсуждают три основных версии трагедии. Первая – мужчина, с которым произошел конфликт, мог проследить за женщиной и «наказать» ее.

По второй версии, на жертву напали, чтобы изнасиловать, после чего забили до смерти. Как сообщают местные СМИ, обнаженное тело было прикрыто только курткой.

Кроме того, в окружении многодетной матери не исключают, что мог произойти несчастный случай.

Отмечается, что погибшую хоронили в закрытом гробу – ее лицо было настолько изуродовано, что тело не стали показывать матери.

Трое детей женщины остались с отцом и бабушкой. Друзья характеризуют погибшую как хорошую мать, отмечая, что она не жаловалась на какие-либо проблемы в семье.

Напомним, в 2018 году в Краснодарском крае группа подростков изнасиловала и убила многодетную женщину. После этого преступления на Кубани выявили десятки нарушений в работе полиции и возобновили десятки закрытых уголовных дел.

В частности, сообщалось об увольнении чиновников, ответственных за профилактическую работу с подростками.