История с изнасилованием и убийством многодетной матери стоила чиновникам работы

В Краснодарском крае уволили чиновников, ответственных за профилактическую работу с подростками. Поводом для снятия должностей стало изнасилование и убийство многодетной матери группой подростков.

Чиновники Мостовского района были уволены из-за халатности, сообщили в пресс-службе СК России.

Известно, что в преступлении подозреваются молодые люди 16 и 20 лет. Инцидент произошел 13 мая в поселке Псебай. Подозреваемые жестоко изнасиловали мать пятерых детей, 40-летнюю женщину, а затем, чтобы скрыть преступление, убили.

«В момент совершения убийства они находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения», – отмечает источник.

Кроме того, подозреваемые проходят по другим уголовным делам, в частости, их обвиняют в краже.

В ведомстве добавили, что проведена профилактическая работа, усилено взаимодействие между региональными органами МВД и образовательными учреждениями.

После этого преступления на Кубани выявили десятки нарушений в работе полиции и возобновили десятки закрытых уголовных дел. После огласки этого преступления в Краснодарском крае произошли народные волнения.