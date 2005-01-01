После убийства многодетной матери на Кубани возобновили десятки закрытых дел

После резонансного убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в Мостовском районе Краснодарского края прокуратура приняла решения по возобновлению следствия по четырем десяткам ранее закрытых уголовных дел.

На доследование и принятие обоснованных процессуальных решений возвращены материалы по кражам, незаконным проникновениям в жилище, фактам причинения телесных повреждений, мошенничества и превышения должностных полномочий, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Накануне сообщалось, что в результате проверки, которую прокуратура провела после зверского убийства многодетной матери на Кубани, в работе правоохранительных органов в Мостовском районе выявлены десятки нарушений. В частности, сообщалось, что они незаконно приняли 36 решений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в мае жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили народные волнения после жестокого убийства многодетной матери местными подростками.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему местом нового жестокого убийства вновь стала Кубань, где в станице Кущевской ранее уже происходила трагедия, потрясшая всю страну.