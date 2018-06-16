После убийства многодетной матери на Кубани выявили десятки нарушений в работе полиции

В результате проверки, которую прокуратура провела после зверского убийства многодетной матери 40–летней Натальи Дмитриевой на Кубани, в работе правоохранительных органов в Мостовском районе выявлены десятки нарушений.

В частности, прокуратура Краснодарского края выявила, что органы дознания отдела полиции в Мостовском районе незаконно приняли 36 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, закрыв глаза на кражи, причинение телесных повреждений и мошеннические действия, сообщает «Комсомольская правда».

«Еще четыре решения об отказе в возбуждении уголовного дела приняли следователи по фактам незаконного проникновения в жилище и превышения должностных полномочий», – пишет издание.

Отмечается, что в некоторых случаях правоохранители проводили проверки «спустя рукава», а в некоторых – «нарушали уголовно-процессуальное законодательство».

Напомним, в мае жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили народные волнения после жестокого убийства многодетной матери местными подростками.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему местом нового жестокого убийства вновь стала Кубань, где в станице Кущевской ранее уже происходила трагедия, потрясшая всю страну.