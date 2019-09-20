В Тбилиси завершились трехмесячные антиправительственные митинги

Грузинское движение «Стыдно» на митинге оппозиции официально объявило о завершении трехмесячных акций протеста в Тбилиси, направленных против действий властей республики во время разгона демонстрантов 20 – 21 июня.

В качестве символического жеста участники акции напоследок показали символичные «красные карточки» действующей власти, а также спели гимн Грузии, передает ТАСС.

По словам участников движения, они намерены создать мобильные группы, чтобы встречаться с населением в регионах, оказывать правовую помощь задержанным по обвинению в участии и организации беспорядков в ходе июньских событий, а также готовиться к предстоящим парламентским выборам 2020 года, чтобы сменить власть.

«Мы являемся свободными гражданами свободной Грузии: врачи, которым доверяем свое здоровье; юристы, которым доверяем правду; журналисты, которым доверяем то, что говорим; полицейские, которым доверяем безопасность; учителя, которым доверяем детей; люди искусства и ученые, студенты и пенсионеры, шахтеры. Одним словом – все те, чей протест длится три месяца. Когда мы вместе, мы меняем будущее к лучшему», – заявил один из организаторов акции Шота Дигмелашвили в завершении протеста.

Митингующие также не исключили, что «в случае необходимости» будут вновь собираться у парламента 20 числа каждого месяца.

В пятницу вечером в Тбилиси начался антироссийский митинг.

В июне из-за антироссийских акций в Тбилиси Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией и туризм, что болезненно отразилось на экономике Грузии. Сообщалось, что доходы Грузии от туризма в июле 2019 года сократились на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В грузинском правительстве сообщали, что пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10% после приостановления полетов из России.

При этом грузинская сторона для возобновления диалога с Москвой требует «изменения позиции России».

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