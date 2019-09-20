В Тбилиси начался антироссийский митинг

Партии, поддерживающие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и их сторонники, после перерыва вновь собрались на митинг на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы «напомнить о «ночи Гаврилова» 20 июня, когда оппозиция штурмовала парламент в знак протеста против депутата Госдумы Сергея Гаврилова, приглашенного на Межпарламентскую Ассамблею Православия. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиция продолжает настаивать на отставке премьер-министра Георгия Гахария, который в то время был министром МВД. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили обвиняют политика в жестоком подавлении акции 20 июня. Власти же говорят, что предотвратили в ту ночь государственный переворот. Георгий Гахария готов дать показания следователям Генеральной прокуратуры по этим событиям.

Организаторы акции перерыли проспект Руставели, однако они говорят, что теперь, с субботы, перенесут активность в регионы, чтобы, по их словам, проводить мобилизацию недовольных на выборы в парламент, которые состоятся в 2020 году.

В июне из-за антироссийских акций в Тбилиси Россия ввела ограничения на авиасообщения с Грузией и туризм, что болезненно отразилось на экономике Грузии.