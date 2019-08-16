Нацбанк Грузии оценил падение доходов от туризма

Доходы Грузии от туризма в июле этого года по сравнению с июлем 2018-го снизились на 13,3%, сообщил национальный банк страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этом году в июле Грузия получила от туризма 374,7 млн долларов дохода, тогда как в прошлом году – 432,5 миллионов.

Из-за антироссийских выступлений в июне в Тбилиси Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией и туризм.

В июле этого года россияне осуществили около 160 тыс. визитов в Грузию, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава предложила тем, кто не верит в масштабы потерь от сокращения туристического потока из России, самим отправиться в Аджарию и увидеть трудности малого бизнеса.

13 августа национальная администрация туризма Грузии опубликовала статистику за июль, по которой россияне осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

В пятницу, 16 августа, владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за отсутствия российских туристов.

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