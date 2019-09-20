Экс-премьер Великобритании Кэмерон написал в мемуарах о встречах с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным в своих мемуарах «Под запись», которые были опубликованы 19 сентября.

В своей книге Кэмерон вспоминает, как рассказывал Путину о городах СССР, в которых бывал. «Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки», – цитирует Кэмерона «Русская служба Би-би-си».

Бывший премьер также пишет о встрече с Путиным в Сочи в 2013 году, сравнивая ее по значимости с переговорами Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева, и рассказывает как обрадовался предложению российского президента «открыто поговорить».

«Послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: «Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии», а я вам говорю: «Нет, это вы ошибаетесь». Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]», – вспоминает Кэмерон.

Кроме того, он вспомнил разговор о законе о запрете на гей-пропаганду. По словам Кэмерона, Путин рассказал о проблеме сокращения населения России и добавил, что «нужно, чтобы мужчины женились на женщинах, а те рожали много детей».

Ранее из мемуаров Билла Клинтона стало известно о его попытках уговорить Ельцина поддержать бомбежку Югославии.