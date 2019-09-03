Стало известно о попытках Клинтона уговорить Ельцина поддержать бомбежку Югославии

Президент США Билл Клинтон пытался уговорить российского коллегу Бориса Ельцина поддержать бомбежку НАТО на территории Югославии, об этом заявила сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью.

Гуськова рассказала журналу «Международная жизнь», что американский дипломат Мадлен Олбрайт и тогдашний глава Белого дома Билл Клинтон в своих мемуарах описывали, как «держали наше (российское) руководство постоянно на телефонном проводе и прощупывали их настроение с утра до вечера».

«И уговаривали Ельцина поддержать бомбежки НАТО. И все время запугивали тем, что экономическая ситуация в России ухудшается, что нам так будет хуже и хуже. И в своих мемуарах они постоянно эти нюансы отражали», – подчеркнула Гуськова.

В Сербии заявляли, что считают бомбежки Югославии геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.