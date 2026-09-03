Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Украинский военкомат незаконно удерживал многодетного врача
Омбудсмен Лубинец: Многодетного врача незаконно удерживали в ТЦК
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) незаконно удерживали многодетного отца, работающего врачом, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Лубинец подчеркнул, что у мужчины есть документы, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации, передает ТАСС. «Отца пятерых детей незаконно удерживали в ТЦК. <…> Пятеро несовершеннолетних детей. Отец – врач. Документы, подтверждающие право на отсрочку», – сообщил Лубинец в своем Telegram-канале.
По информации омбудсмена, мужчину задержали без составления официального протокола. У него изъяли мобильный телефон и доставили в военкомат, где продолжили удерживать в помещении мобилизационного центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Лубинец заявил о преследовании военкомами правозащитника в Закарпатской области.
Ранее омбудсмен потребовал от силовых ведомств расследовать системные нарушения в центрах комплектования.
Уполномоченный по правам человека также обвинил сотрудников ТЦК в незаконном удержании граждан.