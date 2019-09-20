Москва вошла в топ-10 лучших мест мира для осенних путешествий

Телеканал CNN составил список 10 лучших мест для осенних путешествий, среди них оказалась и Москва.

Составители списка лучших мест для путешествий в осенний период посоветовали туристам посетить музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», прогуляться по московским паркам, так как именно там можно увидеть аллеи, «окрашенные» в красно-коричневые, алые и золотистые оттенки, сообщается на сайте CNN.

Кроме Москвы авторы порекомендовали Мюнхен, Британскую Колумбию, Карибские острова, Чили, Индию, Малави, США, Каймоновы острова и Мельбурн.

Ранее Москва оказалась в числе мировых лидеров по качеству школьного образования.