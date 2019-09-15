Москва оказалась в числе мировых лидеров по качеству школьного образования

Российская столица стала одним из мировых лидеров по качеству школьного образования, об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, стандарт старшей школы», – приводит его слова РИА «Новости».

По результатам Международной олимпиады мегаполисов, проходившей 1-6 сентября, Москва заняла первое место среди 45 городов мира из 32 стран. Соревнования проводились по математике, информатике, физике и химии. Победителями в командном зачете стали сборные из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

Также в городской мэрии сообщили, что москвичи ежегодно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом году на заключительном этапе учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов.

В середине августа сообщалось, что в 100 лучших вузов одного из самых престижных университетских рейтингов – Шанхайского рейтинга ARWU – попал МГУ им. Ломоносова. Еще три вуза попали в топ-500.

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