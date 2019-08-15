МГУ попал в топ-100 мировых вузов

В 100 лучших вузов одного из самых престижных университетских рейтингов – Шанхайского рейтинга ARWU – попал МГУ им. Ломоносова. Еще три вуза попали в топ-500.

Московский университет занимает 87 место, в 2018 году он был на 86 месте. В группу 301-400 попал СПбГУ. МФТИ и Новосибирский государственный университет находятся на позициях 401-500. Всего в рейтинге 1000 университетов, сообщает «Российская газета».

Всего в рейтинге семь вузов из России. В группе 601-700 – МИФИ, который ранее не находился даже в списке кандидатов. В группе 701-800 – Уральский федеральный университет, в группе 801-900 – Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, Университет ИТМО из Санкт-Петербурга и МИСиС. В группу 901-1000 вошла Высшая школа экономики.

Шанхайский рейтинг выходит ежегодно с 2003 года. В рейтинге оцениваются такие показатели, как число выпускников и преподавателей, которые получили Нобелевскую и Филдсовскую премии, количество опубликованных статей и их цитируемость.

Ректор МИФИ Михаил Стриханов отметил, что Шанхайский рейтинг – наиболее сложный для российских вузов, так как 30% общей оценки зависит от количества лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди выпускников или сотрудников.

«Поэтому позиции российских вузов в этом рейтинге существенно более низкие, чем в других международных рейтингах. Например, МИФИ: в рейтинге THE мы в группе 351-400, в QS – на 329 месте, в рейтинге «Три миссии университета» – на 154-м», – сказал он.

На первом рейтинге находится Гарвардский университет, на втором – Стэнфордский университет, на третьем – Кембриджский университет.

Ранее МГУ им. Ломоносова также вошел в 100 лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).