МГУ вошел в сотню лучших университетов мира

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в 100 лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).

МГУ занял 95 строчку рейтинга. В частности, по уровню востребованности выпускников на рынке труда университет занял 348-е место, по качеству научно-преподавательского состава – 174-е, по уровню научной деятельности – 249-е. Как отмечают составители рейтинга, по совокупности показателей МГУ опустился на 222-е местно в мире, передает РИА «Новости».

В список 2 тыс. лучших университетов мира вошли еще 18 российских вузов, в том числе Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, МИФИ, НИУ ВШЭ, Томский государственный университет.

CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.

Ранее сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов.