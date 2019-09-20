Украинский депутат назвал унизительным бюджет страны на 2020 год

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал предложенный правительством страны бюджет унизительным для учителей, воспитателей и детей-сирот.

«Проект бюджета: унижение учителей, воспитателей и детей-сирот. Друзья, обратите внимание на предлагаемое кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ (Генпрокуратуре), ДБР (Госбюро расследований), СНБО (совет национальной безопасности) и прочим силовым структурам. Ну и офису президента», – заявил Кузьмин в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он также приложил документ, в котором сообщается, что расходы на офис президента поднимут на 3,8%, Госбюро расследований – на 71,2%, а бюджет на жилье для детей сократится на 40%.

«Снижение тарифов, как и повышение социальных выплат, так и останутся предвыборными обещаниями», – подчеркнул депутат.

Украинский кабинет министров ранее утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП страны на 3,3% и инфляцией в 6%.

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина планирует занять свыше 15 млрд долларов, эти займы зафиксированы в проекте бюджета страны.