Устроившему перестрелку в метро полицейскому предъявили обвинение

Устроившему стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве полицейскому Алексею Смирнову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе суда.

«Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит пожизненное лишение свободы», – пояснили в суде, передает ТАСС.

Напомним, сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением.

Устроивший перестрелку полицейский задержан.

Следственный комитет восстановил полную хронологию перестрелки у станции метро.