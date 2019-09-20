Украина сочла достаточным запас газа в ПХГ

У Украины достаточно объемов газа в ПХГ на случай, если договор с Россией не будет заключен, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа будет накоплено 21 млрд кубометров «голубого топлива», сейчас там 19,6 млрд кубометров газа, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что 21 млрд кубометров газа нужен, чтобы Украина стабильно прошла отопительный сезон.

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, поскольку время до завершения контракта заканчивается, а «переговоры так и не начинаются».

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

В Киеве заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.