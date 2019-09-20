Генконсульство России в Анталье отреагировало на инцидент с обожженными маслом детьми

Генеральное консульство России в турецкой Анталье в курсе инцидента с двумя российскими детьми, которых повар в отеле случайно облил горящим маслом, сообщил представитель дипломатической миссии.

Он сообщил РИА «Новости», что такой инцидент действительно произошел.

«Мы держим ситуацию под контролем», – добавил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в свою очередь сообщил, что больницы Екатеринбурга готовы принять двух детей, получивших ожоги на отдыхе в Турции.

Он сообщил также, что турецкая сторона отреагировала на случившееся «в соответствии с требованиями и интересами детей», вмешательства России не потребовалось.

Напомним, во время ужина в отеле в турецком поселке Кестель повар пролил горящее масло на зрителей, в результате чего несколько человек, включая двух детей из Екатеринбурга, получили сильные ожоги. Отец пострадавших мальчиков возмутился поведением россиян, ставших свидетелями инцидента.