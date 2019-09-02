Режим ЧС введен в Якутске из-за обмеления Лены

Мэр Якутска Сардана Авксентьева ввела в регионе режим ЧС в связи с обмелением реки Лена.

В подписанном Авксентьевой распоряжении о введении режима ЧС говорится, что мелководье затрудняет судоходство на реке у города и влечет за собой угрозы бесперебойному и качественному водоснабжению населения, пишет «Российская газета».

В администрации Якутска рассказали, что распоряжение предусматривает комплекс мероприятий управленческого, организационного, контрольного и технологического характера в целях обеспечения надлежащего уровня противопожарной безопасности, обеспечения водой населения и предприятий.

Ранее сообщалось, что крупнейшая артерия Восточной Сибири, обычно полноводная Лена сейчас высыхает «до состояния ручья». На ряде участков уровень воды упал почти на 2,5 метра. Особенно сложная ситуация сложилась в районе Якутска. Обычно глубина реки здесь достигает более чем десятка метров, но сейчас сотни катеров и кораблей увязли в песке и иле. Уровень воды побил антирекорд 30-летней давности.

Газета ВЗГЛЯД писала, что у обмеления реки Лена есть глобальная причина.