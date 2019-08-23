У катастрофического обмеления реки Лены нашли огненную причину

Обмелела одна из самых полноводных рек России – Лена. Уровень воды в ней в районе Якутска понизился на 2,5 метра, что сделало реку в этом районе несудоходной. Наблюдается массовая гибель рыбы. Ученые говорят, что в последние годы катастрофическая маловодность отмечается и у других сибирских рек, и видят в этом очень тревожные признаки.

Сибирь, откуда совсем недавно приходили тревожные новости о катастрофических лесных пожарах, вновь оказалась в центре внимания экологов. Крупнейшая артерия Восточной Сибири, обычно полноводная Лена сейчас высыхает «до состояния ручья». На ряде участков уровень воды упал почти на 2,5 метра. Как передал в середине недели «РЕН ТВ», особенно сложная ситуация сложилась в районе Якутска. Обычно глубина реки здесь достигает более чем десятка метров, но сейчас сотни катеров и кораблей увязли в песке и иле. Уровень воды побил антирекорд тридцатилетней давности. У якутской столицы и пригородного села Табага обнажились мели.

Нынешнее обмеление Лены нетипично, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД сибирский эколог, член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов. По его словам, оно стало рекордным не только по уровню, но и по продолжительности. «В прошлом периоды обмеления Лены были кратковременными. В целом она была полноводной рекой. Нынешнее обмеление стало шоком для владельцев маломерных судов», – сказал Колотов.

«Мы не можем поднять катер – и выйти тоже не можем, там глубина меньше 30 сантиметров», – посетовал владелец катера Сергей Яныгин. «Не могут «Метеоры» пройти. Не могут танкеры пройти...» – говорит руководитель компании речных перевозок Борис Строев.

Обычно улов на Лене богатый – здесь обитают 37 видов рыб, в том числе «визитные карточки» Сибири: омуль, нельма и муксун. В свое время по вине человека, из-за строительства каскада ГЭС, было уничтожено крупное нерестилище нельмы в притоке Лены – реке Вилюй. Но в среднем течении, как раз в районе Якутска, популяция растет и нагуливается. Однако теперь, из-за обмеления, нельме и другой рыбе грозит гибель. Не факт, что в конце сентября – начале октября здесь сможет пройти омуль. Жители прибрежных деревень могут оказаться не только без улова, но и без урожая – без полива рискуют остаться огороды и поля.

Одна из самых крупных российских рек – Лена – не единственная водная артерия, которая в этом году пережила масштабное обмеление. Как сообщала в мае газета ВЗГЛЯД, сильно упал уровень воды в крупнейшей реке Европейской России – Волге. Тогда в районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, а уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. Гидрологи и чиновники, ответственные за экологию регионов Поволжья, объясняли произошедшее ошибкой в расчетах при сбросе воды из этого водохранилища. Вопреки расчетам, зима 2018/2019 оказалась не только снежной, но и довольно теплой, и такой же теплой весной талые воды просто ушли в землю.

В летнем обмелении Лены специалисты усматривают также климатические причины, но более масштабного характера.

Колотов увидел в происходящем признаки глобального изменения климата. «Якутия – это один из наиболее чувствительных регионов, которые реагируют на подобные изменения. В свое время цикл маловодья прошел в соседнем Ангаро-Байкальском бассейновом округе, а сейчас там начался многоводный период. И для Ленского бассейна будет то же самое», – прогнозирует сибирский эколог.

По оценке Колотова, в ближайшие годы продолжится деградация вечной мерзлоты, и к этому надо начинать готовиться уже сейчас. В той же Якутии теперь наблюдаются постоянные проседания грунта, происходит образование карстовых озер. Другим признаком климатических перемен стали возгорания сибирских лесов, указал собеседник.

Отметим, что в Гидрометцентре Республики Саха (Якутия) увязывают обмеление Лены и таежные пожары, которые охватили Красноярский край, Забайкалье, Бурятию, и собственно регионы бассейна Лены – Якутию и Иркутскую область. Дым от пожаров начинает разъедать облака, осадки сходят на нет – даже если дожди выпадают, вода уходит в грунт, пояснял «РЕН-ТВ» замначальника Гидрометцентра Якутии Вячеслав Шехиров.

«Последствия для экологии Восточной Сибири могут быть самыми серьезными. Ученые давно призывают все страны начать адаптироваться к новым условиям», – констатирует Александр Колотов, добавив, что в России для каждого региона нужно разработать необходимый минимум мер по климатической адаптации, чтобы в будущем не быть застигнутым стихией врасплох.

Существуют и другие объяснения того, что происходят с Леной. Гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов полагает, что ситуация отклоняется от нормы, но она не экстраординарна. Похожее обмеление Лены происходило в 2013 году вследствие блокирующего антициклона, в результате которого осадки не доходили до реки, рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Кроме того, сказывается отсутствие водохранилищ (кроме Вилюйского). Особо сильное обмеление именно в районах Якутска объясняется тем, что в этих местах у реки очень широкое русло, полагает Болгов.

«На всех реках случаются маловодные и многоводные периоды. Мы не можем говорить, что в последние годы на Лене в целом наблюдается направленное уменьшение стока, – констатирует собеседник. – Наоборот, данные свидетельствуют о том, что сток рек, впадающих в Арктику, немного подрастает. Но на этом фоне в разных бассейнах могут быть засушливые периоды. Они будут сопровождаться уменьшением стоков и ухудшением судоходных условий. Это нормальный природный процесс».

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По его словам, фактор глобального потепления нельзя сбрасывать со счетов. Но, отмечает Болгов, потепление климата чаще вызывает увеличение стока воды летом в европейских реках. В России эти процессы особенно заметны на реке Дон. Теплыми зимами снег тает и весной не происходит привычного половодья, как это и произошло в апреле – мае на Волге. Зато в летнюю межень (спад воды) за счет питания из грунтовых вод сток увеличивается. Подтверждением этого служит та же Волга. По данным Минприроды, которые 10 августа озвучил глава министерства Дмитрий Кобылкин, ситуация на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная, поскольку в июле притоки воды были в норме или близки к ней.

Но что касается Сибири, то, по оценке экспертов, вряд ли можно считать гидрологическую ситуацию здесь стабильной. Михаил Болгов отметил:

«В бассейне реки Ангары мы отмечали четырехлетний, с 2014 по 2017 год включительно, экстремально маловодный период. Такое не наблюдалось практически никогда».

Какими могут быть последствия таких маловодных периодов? Комментируя ситуацию на Ангаре, «некоторые ученые говорили, что это сильно повлияло на популяцию омуля», отмечает Болгов. «Маловодные периоды ухудшают условия нереста, в первую очередь такой специфической рыбы, как омуль, – пояснил эксперт. – Малое количество воды в Лене скажется на водозаборах, если они не очень хорошо спроектированы. Но в целом я бы не стал делать вывод о том, что это сильно повлияет на биоресурсы Восточной Сибири», – подытожил Болгов.