В Бурятии ищут способ спасти Байкал от канализации

Впервые за многие годы экологическая ситуация на Байкале должна заметно улучшиться. Если будут ослаблены ограничения, то в Бурятии в ближайшие годы построят 18 современных очистных сооружений. Критики говорят, что пересмотр нормативов увеличит допустимую массу вредных веществ в сточных водах. Но ученые представили свои контраргументы, опровергающие эти утверждения.

На этой неделе на федеральном портале, где размещаются проекты законов и других правовых актов (и где есть возможность их обсуждения), завершилось рассмотрение обновленного 63-го приказа Минприроды России «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал...». Этот факт не остался без внимания жителей Бурятии, Иркутской области и в целом россиян, переживающих о сохранении природы нашей страны.

Тема экологической ситуации на «славном море» остается острой многие годы, и неудивительно, что обсуждение поправок вызвало споры между противниками и сторонниками предлагаемых мер.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, выступая на встрече с журналистами в Москве, пояснил:

загрязняющие Байкал канализационные стоки сбрасываются из очистных сооружений 1970-х годов.

Тогда экологические требования были не такими жесткими, как сейчас. При этом, как это ни странно, строительство новых очистных сооружений невозможно. Проблема в уже упомянутом 63-м приказе Минприроды, принятом в 2010 году. Ряд требований документа к очистным сооружениям выше, чем к воде, которая впадает в Байкал даже из чистых рек. То есть вода из очистных сооружений должна быть чище, чем вода в озере.

В пятницу замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик заявил:

сооружений, способных справиться с водоочисткой на уровне существующих экологических требований, на Байкале на данный момент нет.

«Мы сегодня объективно понимаем, что ни одно из этих очистных сооружений не осуществляет сброс очищенных стоков на уровне, соответствующем даже отдаленно требованиям приказа номер 63», – сказал Валентик на пресс-конференции в ТАСС.

С другой стороны, «сегодня мы понимаем, что без строительства современных очистных сооружений, проектная документация которых и технологические решения основаны на ведущих мировых и европейских технологиях, мы не сможем достичь тех показателей, которые мы перед собой ставим», подчеркнул замглавы Минприроды.

Напомним, что у Счетной палаты России возникли претензии к Бурятии за невыполнение ФЦП по охране уникального озера. Выделенные в рамках программы деньги вернулись в бюджет, так как все из-за того же 63-го приказа республика не может строить новые очистные сооружения.

«На самом деле эти требования жестче всех требований, которые сегодня есть в России в отношении рыбохозяйственных водоемов. Они в десятки раз жестче утвержденных Евросоюзом требований к своим очистным сооружениям», – подчеркнул Цыденов.

Смягчение требований позволит создать достижимый параметр для очистных сооружений. «Это позволит нам к 2024 году построить в республике 18 таких сооружений», – пояснил Цыденов, добавив, что в Байкал начнут попадать очищенные стоки, а не «то, что попало».

Глава Бурятии возразил тем, кто утверждает, что после изменения 63-го приказа Байкал будет еще больше загрязнен. Он убежден, что многие критики даже не понимают сути поправок.

Сейчас в реку Селенгу, которая впадает в Байкал, ежедневно поступает около 56 млн литров канализационных стоков,

в которых концентрация аммония выше в 21,3 раза, нитратов – в 2,8 раза, нитритов – в 48,8 раза по сравнению с нормами для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. А с начала действия 63-го приказа в Селенгу попало сверх допустимых нормативов больше 13 тысяч тонн нитратов, 702 тонны нитритов и более 1,8 тысячи тонн аммония.

«В мире есть технологии, которые могут обеспечить показания согласно требованиям 63-го приказа в нынешнем виде. Но они не промышленные. Это, например, технологии выпаривания. Но понятно, что с Байкалом придется поставить атомную электростанцию, чтобы кипятить все это... Или есть технология обратного осмоса, когда вода под высоким давлением продавливается через специальные мембраны. Эта технология применяется в Сингапуре для получения питьевой воды в небольших объемах», – рассказал Цыденов.

В свою очередь председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов напомнил о существовании технологий получения чистой воды из канализационных стоков.

«Такие технологии применяются на МКС. Близкие технологии применяются для опреснения морской воды в странах Персидского залива. Но если такие технологии применять в Улан-Удэ, то тариф на очистку, который ляжет на плечи горожан, вырастет в 10 раз.

И многие не смогут его оплачивать. К тому же выливать полученный дистиллят в реку Селенгу, вода в которой не отвечает многим санитарным нормам, бессмысленно. В данном случае нужно ориентироваться не на состав воды в озере Байкал, а на состав воды в том водотоке, куда попадают отчищенные воды», – сказал Кислов.

Губернатор посетовал, что, когда власти решили принести пользу Байкалу и построить новые очистные сооружения, «у нас появилась куча желающих остановить процесс». Одним из жестких критиков новых норм оказался директор Лимнологического института сибирского отделения (СО) РАН Андрей Федотов. Он направил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину письмо, где утверждалось: поправки в десятки раз увеличивают допустимую массу и концентрацию веществ, сбрасываемых со сточными водами в озеро. Особая тревога выражалась по поводу попадания в стоки нитратов и фосфатов (которые способствуют росту водорослей), а также хлорсодержащих веществ.

Но, как пояснил директор Байкальского института природопользования того же СО РАН Ендон Гармаев, есть данные, которые опровергают доводы Федотова. После проведения в течение последних пяти лет научных исследований (в частности, отбора более чем 100 проб воды в разные сезоны года) было установлено: поступающие в озеро сточные воды представляют для Байкала «небольшую величину», подчеркнул Гармаев. По его словам, в феврале в Минприроды был передан акт о выполненных работах и встал вопрос о корректировке 63-го приказа. В министерстве согласились с нормативами, которые предложил Байкальский институт природопользования.

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«Экосистема озера настолько слаженно работает, что самоочищающаяся способность Байкала – очень высокая. Предлагаемые новые нормативы разработаны не при сбросе непосредственно в Байкал, а в месте локального сброса из трубы очищенных вод», – пояснил Гармаев газете ВЗГЛЯД.

Ученый подчеркнул, что некоторые требования по нормам по вредным выбросам были изменены в сторону ужесточения. «Мы сочли возможным по некоторым параметрам, например сульфатам и хлоридам, смягчить требования. Но мы нигде не нарушили рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации. Это свято», – сказал Гармаев. Он подчеркнул – требования к таким веществам, как свинец, алюминий и фенол, были существенно ужесточены.