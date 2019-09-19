Разбивший машину миллиардера из Челябинска рабочий признан банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году врезался в Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова, признан банкротом по решению арбитражного суда Челябинской области.

«Принято решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», – передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы арбитражного суда региона.

По данным ГИБДД, Кантемиров, находясь за рулем «ВАЗ-2114», проехал на красный сигнал светофора из-за чего столкнулся с элитным Rolls-Royce Phantom Аристова. Мужчина попал в больницу с серьезными травмами, а миллиардер и его водитель не пострадали.

Через полгода Аристов через суд потребовал, чтобы рабочий выплатил ему 5 млн рублей за ущерб. В ходе судебных разбирательств сумма была снижена почти до 3 млн рублей.

В сентябре Кантемиров обратился в арбитражный суд Челябинской области с просьбой признать его банкротом.

Иск миллиардера к рабочему был раскритикован в «Единой России». Сам Аристов заявил, что собирался перевести деньги дочери рабочего, однако позже выяснилось, что у Кантемирова есть только сын.