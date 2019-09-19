Грузия передала России обвиняемого в связях с ИГ

Минюстиции Грузии экстрадировало в Россию гражданина Рамзана Ахъядова, который обвиняется в связях с группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России), заявила вице-премьер, министр юстиции республики Тея Цулукиани.

«Указанный человек сегодня утром был передан. Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах «Исламского государства*» и ведении боев в 2013-2015 годах», – передает ее слова ТАСС.

Ранее на этой неделе сообщалось, что террористические ячейки выявили в 17 регионах России.