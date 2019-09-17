Террористические ячейки выявили в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.

«Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Полиция России» слова Ильиных.

По его словам, за первое полугодие 2019 года, добавил он, совместно с ФСБ России выявлено 972 преступления террористического характера.

«И в целом необходима целенаправленная профилактическая работа в интернете, поскольку анализ экстремистской преступности показывает, что большинство деяний данной категории связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждением ненависти либо вражды именно посредством Всемирной паутины. Например, в прошедшем году они составили порядка 80 процентов от всех подобных преступлений», – заявил Ильиных.

В качестве примера необходимости проведения подобной профилактической работы представитель МВД привел проведенную с подростками и молодыми людьми профилактическую работу – они были последователями «деструктивной идеологии».



«В апреле 2019 года сотрудниками центров по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД России Смоленской области проведена профилактическая работа с последователями деструктивной идеологии 2000-2005 годов рождения, которые, являясь учащимися различных образовательных заведений, в популярных социальных сетях размещали провокационные посты, идеализировали и оправдывали события 20-летней давности, когда 20 апреля 1999 года двое учеников школы Колумбайн в США совершили массовый расстрел учащихся», – рассказал Ильиных.



По словам начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России, большинство таких людей узнают о радикальной идеологии через сайты и группы в соцсетях.

«Как показывает практика, большинству таких лиц радикальные идеи были внедрены в сознание посредством тематических сайтов сети интернет, которые, в свою очередь, начали активно формировать вокруг себя так называемые сетевые группы единомышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию. Они затягивают подростков в закрытые группы в социальных сетях под любым предлогом (приглашение в «братство», «сообщество», возможное вознаграждение, бонусы, лайки и тому подобное)», – заявил Ильиных.

По его слова, под влияние подобных идей попадают дети и подростки, испытывающие дефицит внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в общении со сверстниками, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

Напомним, в конце августа ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Калужской области.