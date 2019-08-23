ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Калужской области

ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность религиозно-экстремистской организации, спонсировавшей запрещенную в России террористическую организацию ИГ*, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство*», запрещенной на территории РФ», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Там добавили, что в экстремистскую ячейку входили шестеро уроженцев Центральной Азии. По заданию эмиссаров ИГ* они собирали и переправляли деньги в Сирию для финансирования террористов.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, в начале августа сотрудники управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки, готовившей нападение на воинскую часть.