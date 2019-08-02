ФСБ предотвратила атаку террористов на воинскую часть под Владимиром

Сотрудники управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки, готовившей нападение на воинскую часть, сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», – передает ТАСС сообщение управления.

Подчеркивается, что злоумышленник и его сообщники задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В сообщении отмечается, что руководителем террористической ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения.

В середине июля ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенного в России ИГ* в Ростовской области, состоящей из троих россиян, которые планировали нападение на полицейских.