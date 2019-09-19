В Хакасии опровергли слухи о новом назначении скандальной экс-чиновницы

Информация о переходе в администрацию главы Хакасии иркутской экс-чиновницы Ирины Алашкевич, ранее обвиненной в оскорблении жителей подтопленного Тулуна, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.

Ранее в ряде каналов в Telegram появилась информация, что Алашкевич якобы предложено место в администрации главы Хакасии Валентина Коновалова.

«Информация об этом не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» слова Усова.

Напомним, в августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой чиновница в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Она рассказывает о приезде Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с президентом.

В начале сентября во время визита в Тулун Владимир Путин в ходе общения с жителями города прокомментировал это высказывание Алашкевич. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.