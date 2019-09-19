Опцию «просто спросить» ввели в поликлинике Калининграда

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда для удобства пациентов в электронной очереди ввели опцию «просто спросить».

«Электронная очередь в поликлинике городской больницы №3 была создана в процессе реализации проекта «Бережливая поликлиника». Указанная опция появилась две недели назад для удобства пациентов, и очень востребована. За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора», – сообщили в министерстве здравоохранения Калининградской области, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что чаще всего пациенты спрашивают, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.

Ранее сообщалось, что областную поликлинику в Оренбурге модернизировали.