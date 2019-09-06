Областную поликлинику в Оренбурге модернизировали

В Оренбурге в рамках областного проекта, реализующегося при поддержке Роснефти, отремонтировали поликлинику областной клинической больницы №1. За последние три года на поддержку Оренбургской областной клинической больницы компания выделила более 500 млн рублей.

«Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Иванович Сечин откликнулся на нашу просьбу, и в кратчайшие сроки мы провели реконструкцию. Большое спасибо за поддержку и участие в таком значимом для оренбуржцев социальном проекте. Уверен, этот объект далеко не последний в нашей совместной работе», – сказал врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер, передает местное издание Ria56.ru.

Отмечается, что ремонт продолжался восемь месяцев. За это время в поликлинике заменили крышу, системы электрообеспечения, водоснабжения, вентиляции, пожарной безопасности и кондиционирования. Также появились современное оборудование, лифты и зона отдыха. Изменилось и оформление учреждения: на стенах разместили работы известных оренбургских фотохудожников – Сергея Жданова и Александра Ашихмина.

Также для больницы было приобретено новое оборудование. Так, благодаря новой видеоэндоскопической стойке в клинике начали внедрять в практику инновационные методы ринохирургических операций. Кроме того, уже были проведены несколько успешных операций по удалению злокачественных опухолей.

«Руководство компании Роснефть ставит перед нами ряд задач, в том числе – социально-экономическое развитие региона. В рамках благотворительности компания оказывает содействие в области здравоохранения, образования, культуры, спорта. А реализация столь масштабного проекта поможет тысячам оренбуржцев получать высококвалифицированную медицинскую помощь», – отметил генеральный директор АО «Оренбургнефть» Денис Худяков.